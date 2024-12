IATA verwacht record van 5,2 miljard vliegtuigpassagiers in 2025

GENÈVE (ANP) - Het aantal vliegtuigpassagiers komt in 2025 voor het eerst boven de 5 miljard uit, verwacht de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. Daarnaast komt de omzet van de luchtvaartsector volgend jaar voor het eerst boven de grens van een biljoen dollar (zo'n 950 miljard euro) uit, door de aanhoudende sterke vraag naar vliegreizen.

Het aantal passagiers bereikt naar verwachting in 2025 de 5,2 miljard, een stijging van 6,7 procent ten opzichte van dit jaar. Het aantal vluchten neemt daarbij toe tot 40 miljoen. De totale omzet van de sector wordt geraamd op iets meer dan 1 biljoen dollar, geholpen door dalende olie- en brandstofprijzen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2024.

De nettowinst van de sector komt naar verwachting uit op 36,6 miljard dollar in 2025, ondanks de problemen in de toeleveringsketen, tekortkomingen in de infrastructuur, zware regelgeving en een stijgende belastingdruk. Dat is meer dan de verwachte nettowinst van 31,5 miljard dollar dit jaar.