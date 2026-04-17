ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IATA voorziet vluchtannuleringen Europa in mei om kerosinetekort

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:12
anp170426118 1
GENÈVE (ANP/BLOOMBERG/DPA/AFP) - Europa kan tegen eind mei te maken krijgen met vluchtannuleringen vanwege tekorten aan vliegtuigbrandstoffen. Dat schat topman Willie Walsh van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Ook de Duitse luchtvaartkoepel BDL waarschuwt vrijdag voor mogelijke inkrimpingen van het vliegaanbod binnenkort.
Door de blokkade van de Straat van Hormuz komt de laatste tijd veel minder kerosine op de markt. Dat heeft in Azië al geleid tot tekorten. Walsh zegt dat in delen van dat continent al vluchten zijn geschrapt door een gebrek aan vliegtuigbrandstof. "Naast alles doen wat mogelijk is om alternatieve toeleveringslijnen veilig te stellen, is het belangrijk dat autoriteiten goed gecommuniceerde en goed gecoördineerde plannen klaar hebben liggen voor het geval rantsoenering noodzakelijk wordt", zegt hij in een verklaring.
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwde donderdag dat delen van Europa binnen zes weken te maken kunnen krijgen met tekorten aan vliegtuigbrandstof.
loading

Loading