Starmer verbijsterd niet te zijn ingelicht bij benoemen Mandelson

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer is naar eigen zeggen "verbijsterd" dat hij destijds niet voldoende is ingelicht over Peter Mandelson, die hij in 2024 ambassadeur in Washington maakte. "Dat me niet is gezegd dat Mandelson de veiligheidscheck niet was doorgekomen voor hij werd benoemd, is verbijsterend", aldus de premier. "En niet alleen werd mij niks gezegd, geen enkele minister werd op de hoogte gesteld en daar ben ik woedend over", aldus Starmer.

Donderdag kwam naar buiten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken had ingestemd met Mandelson, ondanks de uitkomsten van een zwaarwegende veiligheidsscreening die hem zou kunnen uitsluiten. De benoeming tot ambassadeur in 2024 was al omstreden, omdat al bekend was dat Mandelson contact had gehad met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De kwestie heeft de minister-president in politieke problemen gebracht.