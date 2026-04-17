ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Magyar: steeds meer berichten over versnipperde documenten

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:11
BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG) - De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar zegt meer en meer berichten te krijgen over de vernietiging van documenten bij overheidsinstellingen. Eerder beschuldigde hij het ministerie van Buitenlandse Zaken al van het vernietigen van documenten rond de Europese sancties tegen Rusland.
"We ontvangen steeds meer berichten over grootschalige vernietiging van documenten vanuit verschillende ministeries, aanverwante instituties en bedrijven met nauwe banden met Fidesz", schrijft Magyar op X. Om wat voor documenten het gaat, waar die precies vernietigd worden en door wie zei hij niet. Ook leverde hij geen bewijs.
Maandag zei Magyar dat de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó bezig was met het vernietigen van materiaal nadat Fidesz, de partij van Viktor Orbán, de verkiezingen had verloren van Magyars Tisza. Ook zouden Russische hackers toegang gekregen hebben tot de systemen van het ministerie. Hij zei dat gehoord te hebben van klokkenluiders.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading