ICC breekt met verzekeraar AXA om mogelijke sancties

LONDEN (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag en verzekeraar Axa hebben hun banden verbroken, meldt de Financial Times (FT). Daarmee bereiden ze zich voor op eventuele Amerikaanse sancties tegen het strafhof. Beide partijen vreesden dat eventuele maatregelen van de VS Axa zouden dwingen de dienstverlening aan het ICC te staken, en dat willen ze voor zijn.

De overeenkomst tussen het ICC en AXA is per 1 oktober beëindigd, meldde het gerechtshof voor onder meer misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden aan de zakenkrant. Eerder werd bekend dat de instantie is gestopt met software van het Amerikaanse techconcern Microsoft.

Tegen een aantal werknemers van het ICC zijn al Amerikaanse sancties ingesteld, maar buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof helemaal te ontmantelen. De VS, die nooit lid zijn geweest van het ICC, zijn onder president Donald Trump extra fel tegen het hof. Zo is Trump ontstemd over het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, maar vreest hij ook dat Amerikanen ooit voor het ICC moeten verschijnen.