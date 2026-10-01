Dierenharen blijven op de bank zitten? Probeer dit hulpje uit het keukenkastje

Je hebt de bank gestofzuigd, de kussens opgeschud en het geheel goedkeurend bekeken. Tot het licht er anders op valt: nog steeds honden- of kattenharen. Voordat je een nieuw schoonmaakapparaat bestelt, is er een eenvoudiger truc om te proberen. Het hulpmiddel is een gewone rubberen afwashandschoen.

Dat klinkt als een huishoudtip uit de categorie ‘oma wist het al’. Maar rubberen schoonmaakhandschoenen kunnen inderdaad helpen om dierenharen van stoffen meubels te verwijderen. Juist die haren die na het stofzuigen achterblijven, zijn een goede aanleiding om het eens te proberen.

Geef de afwashandschoen een bijbaan

Het idee is eenvoudig: trek een schone rubberen huishoudhandschoen aan en strijk ermee over de bekleding. Daarmee kun je de haren van het oppervlak loshalen en verzamelen. Je gebruikt de handschoen dus niet om je hand tegen schoonmaakmiddel te beschermen, maar als het schoonmaakgereedschap zelf.

Je kunt hem daarbij een heel klein beetje vochtig maken. Het gaat niet om een druipende handschoen en zeker niet om het natmaken van de hele bank. Controleer eerst de onderhoudsinstructies van de bekleding. Mag die niet met water worden behandeld, laat de vochtige variant dan achterwege.

Geef de afwashandschoen eens een bijbaan.

Zo pak je het voorzichtig aan

Begin niet meteen midden op het mooiste zitkussen. Probeer de aanpak eerst op een onopvallend stukje en kijk of de stof er goed op reageert.

Pak een schone handschoen: gebruik er geen waar nog schoonmaakmiddel aan zit.

Houd het klein: behandel eerst een beperkt gedeelte van de bank.

Strijk rustig: maak lichte bewegingen over de stof, zonder hard te schrobben.

Verzamel de haren: haal losgekomen plukjes tussendoor weg en maak de handschoen schoon voordat je verdergaat.

Verwacht geen wonder op iedere bekleding. Zie het als een aanvullende handgreep voor achtergebleven haren, niet als bewijs dat je stofzuiger voortaan werkloos is. Een haarvrije bank is bovendien iets anders dan een schone bank: deze tip gaat over haren, niet over het behandelen van vlekken.

Een haarvrije bank is iets anders dan een schone bank.

Eerst proberen, dan pas kopen

De aardigheid zit vooral in het gebruik van iets alledaags. Heb je zulke handschoenen al in huis, dan hoef je voor een proefje geen speciale haarverwijderaar te bestellen. En je hoeft ook geen zelfbedacht mengsel over je bank te sproeien.

Kies dus niet automatisch voor nóg een apparaat of fles. Geef eerst de afwashandschoen een bijbaan. Je huisdier zal vermoedelijk weinig belangstelling tonen voor je huishoudelijke vindingrijkheid. Dat heeft vooral belangstelling voor het zojuist vrijgemaakte zitkussen.

In het kort

Een rubberen huishoudhandschoen kan helpen om honden- en kattenharen van een stoffen bank te halen. Gebruik hem schoon, strijk voorzichtig en test eerst uit het zicht. Licht bevochtigen is een optie, maar alleen als de onderhoudsinstructies van de bekleding dat toelaten.

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