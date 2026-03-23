IEA-baas: overleg met landen over extra vrijgave oliereserves

CANBERRA (ANP/RTR/AFP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) overlegt met regeringen in Azië en Europa over het vrijgeven van extra olie uit strategische voorraden "indien nodig" door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft directeur Fatih Birol maandag gezegd tegen de National Press Club in de Australische hoofdstad Canberra.

"We kijken naar de omstandigheden, we zullen de markten analyseren en beoordelen en dit bespreken met onze lidstaten." Er zal echter geen specifieke olieprijs zijn die automatisch tot een nieuwe vrijgave leidt, voegde Birol eraan toe.

Lidstaten van het IEA spraken op 11 maart af een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie vrij te geven uit strategische voorraden om de stijging van de wereldwijde olieprijzen tegen te gaan.

'Zeer ernstig'

Volgens Birol is de crisis in het Midden-Oosten "zeer ernstig". Hij noemde deze zelfs ernstiger dan de twee oliecrises van de jaren zeventig en de impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de gasvoorziening samen. De wereldeconomie wordt "ernstig bedreigd" door de huidige energiecrisis, waarschuwde hij. "Geen enkel land zal immuun zijn" voor de gevolgen. Er is dus behoefte aan "wereldwijde inspanningen" om de crisis op te lossen.

Het hoofd van het IEA liet ook weten dat door de oorlog in het Midden-Oosten zeker veertig energie-installaties in negen landen "ernstig of zeer ernstig" zijn beschadigd.