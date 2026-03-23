Antisemitische brandstichting bij Synagoge in Londen

door Redactie
maandag, 23 maart 2026 om 6:34
Scherm­afbeelding 2026-03-23 om 06.36.28
Vier ambulances van de Joodse vrijwilligersdienst Hatzola Northwest zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gestoken bij een synagoge in Golders Green, Noord‑Londen.
De politie behandelt het incident als een “antisemitische hate crime”; drie gemaskerde verdachten zijn nog voortvluchtig.
Bij de brand raakten geen mensen gewond, maar er waren meerdere explosies doordat gascilinders in de voertuigen ontploften.
De brand brak rond 1.40 uur lokale tijd uit bij een synagoge aan Highfield Road in de Londense wijk Golders Green, waar een grote joodse gemeenschap woont. Volgens camerabeelden naderden enkele in hoodies geklede personen de geparkeerde ambulances, waarna de voertuigen korte tijd later in lichterlaaie stonden. De ambulances maken deel uit van Hatzola Northwest, een door vrijwilligers bemande joodse hulpdienst die vaak als eerste ter plekke is bij medische noodsituaties in de buurt.
De Londense brandweer rukte met zes brandweerwagens en ongeveer veertig brandweerlieden uit en had de brand om 3.06 uur onder controle. Door exploderende cilinders sprongen ramen in een naastgelegen flatgebouw en werden omwonenden uit voorzorg geëvacueerd.[

Lees ook

Israel vindt dat Nederland beter voor de mensenrechten moet zorgenIsrael vindt dat Nederland beter voor de mensenrechten moet zorgen
Brand gesticht bij synagoge in RotterdamBrand gesticht bij synagoge in Rotterdam
Joodse musea in Amsterdam trekken minder bezoekersJoodse musea in Amsterdam trekken minder bezoekers
De vreemde alliantie: zwarte Trump‑fans en witte extremisten tegen “de Jood”De vreemde alliantie: zwarte Trump‑fans en witte extremisten tegen “de Jood”
Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Wilders waarschuwt Trump voor Nederlandse premier. "Jetten is niet te vertrouwen"

Darmkanker rukt op onder jongere volwassenen. De reden is simpel

In deze beroepen is de kans op een echtscheiding het grootst

22 landen, waaronder Nederland, willen de Straat van Hormuz vrijmaken

Zo kun je veel meer was kwijt op je wasrek

