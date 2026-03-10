IEA belegt speciale vergadering over noodreserves

PARIJS (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) houdt dinsdag een buitengewone vergadering over de leveringszekerheid van olie en brandstoffen, maakte directeur Fatih Birol bekend. Op de bijeenkomst bespreken leden, waaronder Nederland, de mogelijke vrijgave van noodreserves olie.

De bekendmaking volgt op een bijeenkomst van energieministers van de G7-landen. Daar gaf Birol een update over de visie van het agentschap op de ontwikkelingen op de gas- en oliemarkten. Het IEA speelt bij problemen op de wereldwijde energiemarkten de rol van coördinator. Birol verklaarde dat hij ook in nauw contact staat met landen die veel energie produceren en verbruiken.

Door de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran is er amper vervoer mogelijk via de Straat van Hormuz. Die zeestraat is erg belangrijk voor de toevoer van olie en vloeibaar gemaakt aardgas uit het Midden-Oosten. Dat leidde tot stijgende prijzen. Een afschaling van de olieproductie in de regio verergerde die situatie de afgelopen dagen, stipte Birol aan.