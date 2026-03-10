ECONOMIE
Wielrenner Van der Poel wint tweede etappe Tirreno-Adriatico

Sport
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:05
anp100326157 1
SAN GIMIGNANO (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. Hij kwam als eerste over de eindstreep in San Gimignano na een lastige finale over onverharde wegen. In een sprintje was hij te sterk voor Isaac Del Toro en Giulio Pellizzari. Het drietal was in de laatste kilometers van de etappe over 206 kilometer weggereden bij de concurrentie.
Del Toro neemt de leiding in het algemeen klassement over van Filippo Ganna, die maandag de openingstijdrit won. Thymen Arensman, die tweede werd in de tijdrit, viel op de onverharde stroken in de finale en kwam op ruime achterstand binnen.
