Minister wil einde verblijfsvergunning bij fraude met nepouders

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) wil optreden als migranten ten onrechte een verblijfsvergunning hebben gekregen door fraude te plegen met de erkenning van het ouderschap van een kind. Als zij hierop worden betrapt, beloofde de CDA-bewindsman tijdens het wekelijkse vragenuur om hun verblijfsvergunning in te trekken, ook als zij die al langere tijd hebben.

Bij deze vorm van fraude laten migranten hun kind erkennen door een wildvreemde Nederlander, vaak tegen betaling. Vervolgens maken het kind en de ouder aanspraak op een verblijfsvergunning.

D66, VVD en CDA hebben in hun coalitieakkoord afspraken gemaakt om hiertegen op te treden. De partijen willen een select aantal gemeenten verantwoordelijk maken voor de erkenning van buitenlandse kinderen. Het idee is dat ze daardoor expertise opbouwen en fraude sneller herkennen.

Kamerleden van rechtse partijen vroegen in het debat om meer actie. De minister beloofde om begin april met een plan van aanpak te komen.