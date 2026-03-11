ECONOMIE
IEA-landen maken 400 miljoen vaten olie vrij uit reserves

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 14:44
anp110326155 1
DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft besloten 400 miljoen vaten olie vrij te geven uit de strategische voorraden van de aangesloten landen. Nederland draagt daar 5,4 miljoen vaten aan bij, melden Haagse bronnen.
De maatregel is bedoeld om de markt te kalmeren. Door de oorlog in Iran zijn de prijzen de afgelopen tijd sterk opgelopen. De olie die Nederland beschikbaar stelt, komt ruwweg neer op een vijfde van de totale strategische reserve. Landen die bij het IEA zijn aangesloten, verplichten zich ertoe voor negentig dagen voorraad aan te houden.
