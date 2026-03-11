Wall Street opent gemengd, softwarebedrijf Oracle wint na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende koersuitslagen geopend. Beleggers op Wall Street blijven de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten en op de oliemarkten in de gaten houden. Software- en cloudbedrijf Oracle kwam met kwartaalresultaten en stond bij de stijgers.

De olieprijzen gingen woensdag weer omhoog na de flinke daling een dag eerder. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) kondigt woensdagmiddag volgens ingewijden een gecoördineerde vrijgave van strategische oliereserves aan van in totaal 400 miljoen vaten. Dit om zo de sterk gestegen energieprijzen te helpen drukken en de oliemarkt te kalmeren. Het gaat om de grootste gezamenlijke vrijgave van noodreserves door de IEA-lidstaten ooit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 47.617 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6790 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 22.774 punten.