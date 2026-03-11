IEA: recordvrijgave olie moet druk op energiemarkt verlichten

PARIJS (ANP) - Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bevestigt dat leden 400 miljoen vaten olie vrijgeven uit de noodreserves. Dat is de grootste vrijgave in de geschiedenis van de organisatie.

Directeur Fatih Birol benadrukte dat de oorlog in Iran voor onrust op de energiemarkten heeft gezorgd, met hoge prijzen en zelfs tekorten aan olie en gas als gevolg. De vrijgave moet helpen die druk te verlichten, maar het belangrijkste is dat het vervoer via de voor energie belangrijke Straat van Hormuz voor de Iraanse kust weer kan doorgaan, benadrukte hij.

Doordat het scheepsverkeer in die zeestraat is geblokkeerd door de oorlog, kunnen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten amper hun olie en gas vervoeren naar de rest van de wereld. "De wereldwijde toevoer van energie is met ongeveer 20 procent afgenomen", zei Birol daarover.

Azië zwaarst getroffen

Azië is de zwaarst getroffen regio door de schaarste aan gas, benadrukte Birol. "Hoge-inkomenslanden in Azië concurreren met Europese landen en andere importeurs om de beschikbare energieladingen. Maar opkomende economieën hebben simpelweg tekorten en zijn gedwongen te rantsoeneren", zei hij.

Nederland is een van de 32 leden van het IEA, dat als coördinator optreedt bij internationale energiecrises. Het draagt met 5,4 miljoen vaten olie bij aan de vrijgave van noodreserves, werd eerder op woensdag bekend.

VS grootste voorraad

Elk IEA-lid heeft de verplichting om het equivalent van minstens negentig dagen aan olie-import aan reserves te bezitten. De VS hebben van alle leden de grootste voorraad, van 415 miljoen vaten.

Het nieuws over de vrijgave veroorzaakte niet direct een daling van de olieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie stond ongeveer 20 minuten na de bekendmaking 3,5 procent boven de eindstand van dinsdag, op ongeveer 91 dollar per vat.