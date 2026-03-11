WOZ-bureau vraagt te veel voor taxaties, oordelen rechtbanken

HAARLEM (ANP) - Huiseigenaren die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun huis, moeten goed letten op de tarieven van bezwaarbureaus. Volgens een reeks uitspraken bij de rechtbanken Noord-Holland en Zeeland-West-Brabant heeft een WOZ-bezwaarbureau veel te veel geld gevraagd voor het opstellen van taxatierapporten.

De WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) iemand moet betalen. Huiseigenaren die het niet eens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde kunnen hiertegen in beroep gaan bij de gemeente, maar dat kan ook via een bezwaarbureau. De uitspraken gaan over de kosten voor het maken van een taxatierapport in zo'n WOZ-zaak.

Het bureau in kwestie rekende ruim 182 euro per taxatierapport. Maar omdat de rapporten met computergegenereerde expertise zijn opgemaakt, hoeft dat volgens de rechtbanken hooguit 15 euro te kosten. De conclusie geldt niet alleen voor deze proefprocedures, maar wordt ook toegepast op de in totaal meer dan vijfhonderd ingediende zaken bij deze rechtbanken.