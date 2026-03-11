Regering VK geeft deel documenten rond benoeming Mandelson vrij

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering heeft de eerste documenten vrijgegeven rond de benoeming van Peter Mandelson, de gewezen Britse ambassadeur voor de Verenigde Staten. Mandelson werd ontheven uit zijn functie nadat duidelijk was geworden hoe nauw de banden van de Britse diplomaat waren met de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De door de Britse staat gepubliceerde bestanden bevatten onder meer een waarschuwing aan premier Keir Starmer. Die werd voorafgaand aan de benoeming gewaarschuwd dat Mandelson "een algemeen reputatierisico" met zich kon meebrengen, meldt Sky News. Ook zou Starmer daarin worden verteld dat Mandelson zijn contacten met Epstein onderhield, ook nadat deze was veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie van een minderjarige.

Notities van een telefoongesprek bevatten de mening van Starmers adviseur binnenlandse veiligheid. Die zou hebben gezegd dat Mandelsons benoeming "vreemd gehaast" plaatsvond.

Marktgevoelige informatie

Uit recent door de VS vrijgegeven documenten rond Epstein kwamen aanwijzingen dat Mandelson in zijn tijd als handelsgezant mogelijk marktgevoelige informatie zou hebben gelekt aan Epstein. Ook zouden er betalingen zijn geweest aan hem en zijn ex-partner.

In de ophef die volgde, besloot de regering onder druk van parlementariërs de documenten rond Mandelsons benoeming publiek te maken. Eerder al ging premier Keir Starmer diep door het stof, en moest hij toegeven dat de banden tussen Mandelson en Epstein al bekend waren ten tijde van diens benoeming. Starmers stafchef stapte toen op, omdat hij Mandelson voor de functie had aanbevolen.