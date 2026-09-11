ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IEA verwacht lagere vraag naar olie door hogere prijzen

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 11:44
anp110926094 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie voor dit jaar verder verlaagd. Het in Parijs gevestigde agentschap wijst daarbij op de recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen.
Het IEA verwacht nu dat het verbruik in 2026 met 2,5 miljoen vaten per dag zal dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de in augustus voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De prijzen voor ruwe olie zijn de afgelopen tijd weer sterk gestegen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iranoorlog, die eind februari begon.
Het IEA waarschuwt met name voor de sterk stijgende kosten van diesel door de beperkingen in de raffinagecapaciteit. Zo hebben schades aan installaties in de Golfregio het aanbod van diesel, een onmisbare brandstof voor industrie, transport en landbouw, fors ingeperkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

Loading