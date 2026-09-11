Voor derde keer in korte tijd explosie bij restaurant Zeewolde

ZEEWOLDE (ANP) - Bij een restaurant aan het Flevoplein in Zeewolde heeft vrijdagochtend rond 06.15 uur een explosie plaatsgevonden. Dat is de derde keer in korte tijd. Op 25 augustus en 9 september vonden er ook al explosies plaats bij hetzelfde pand.

De politie doet onderzoek en vraagt mensen met meer informatie of camerabeelden om zich te melden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Volgens Omroep Flevoland vonden de explosies plaats bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus. Vanwege de eerdere incidenten besloot burgemeester Bram Harmsma donderdag al om cameratoezicht in te stellen vanaf vrijdag, schrijft de regionale omroep. Of die camera's inmiddels al zijn geplaatst, is nog onduidelijk.