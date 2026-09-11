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Hermans over westnijlvirus: slaap onder klamboe als je die hebt

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 11:36
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DEN HAAG (ANP) - "Slaap onder een klamboe als je die hebt", is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid over het voorkomen van besmetting met het westnijlvirus. Afgelopen week werd bekend dat er negen gevallen bij zijn gekomen en dat het dodental van het virus is opgelopen naar drie. Dat waren volgens Hermans "oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden".
Volgens de VVD-minister is het virus alleen te voorkomen door je te beschermen tegen muggen. Muggen dragen het virus bij zich nadat ze bloed besmet met het virus van een vogel hebben gedronken. Beschermen kun je volgens Hermans dus doen door onder een klamboe te slapen en door alert te zijn "op wat er in je huis vliegt".
Het ministerie kan volgens Hermans alleen zorgverleners attenderen op de symptomen van het virus. Daarover wordt informatie gestuurd naar onder meer huisartsen en de GGD'en, zei ze. Hermans vindt een bredere voorlichtingscampagne niet nodig.
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