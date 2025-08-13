Den Haag mocht protest Viruswaarheid tegen lockdown verbieden

DEN HAAG (ANP) - Den Haag mocht in juni 2020 twee demonstraties van de groep Viruswaanzin, later Viruswaarheid, verbieden. De protesten tegen coronamaatregelen zouden zoveel deelnemers trekken dat er een gevaar voor de volksgezondheid bestond. Bovendien waren er te weinig agenten beschikbaar om mogelijke rellen te voorkomen, oordeelt de Raad van State.

Viruswaanzin wilde op 21 en 28 juni 2020 demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Aan het eerste protest zouden mogelijk 10.000 mensen meedoen. Johan Remkes, toen waarnemend burgemeester, had die betoging daarom verboden. Desondanks gingen enkele duizenden mensen naar het Malieveld. Zij kregen toestemming om daar kort te zijn. Toen ze weer moesten vertrekken, deden ze dat niet. De politie greep in en arresteerde meer dan vierhonderd mensen.

Bij de tweede betoging zouden mogelijk 20.000 tot 50.000 demonstranten zijn. Mede door de eerste ongeregeldheden mocht Remkes ook dat protest verbieden.