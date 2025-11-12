IEA voorziet daling energiekosten huishoudens door verduurzaming

PARIJS (ANP) - Woningisolatie, elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen verlagen de komende jaren de gemiddelde energiekosten van huishoudens in ontwikkelde economieën. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt die verwachting uit in het jaarlijkse World Energy Outlook-rapport.

De opstellers van het lijvige rapport over het wereldwijde energiegebruik zien wel een risico dat mensen met lagere inkomens niet goed mee kunnen komen. "Voor hen is het vaak moeilijker om te investeren in energie-efficiënte technieken die op termijn de energierekening verlagen", schrijven ze.

Overheden doen er volgens het IEA daarom verstandig aan om verduurzaming niet alleen af te dwingen door CO2-uitstoot te belasten, bijvoorbeeld aan de pomp. "Het is belangrijk om maatregelen zorgvuldig op te stellen om nadelige uitkomsten te voorkomen, bijvoorbeeld door de opbrengsten te gebruiken om kwetsbare huishoudens te ondersteunen", luidt het advies.

Lening afsluiten

Het IEA rekent altijd meerdere scenario's door. Als overheden hun aangekondigde plannen en strategieën op energiegebied ook echt doorzetten, profiteren burgers daar volgens de organisatie het meest van. Gemiddeld dalen de energiekosten voor huishoudens in ontwikkelde economieën, zoals de EU, dan van 4700 dollar naar zo'n 4100 dollar in 2035. Als het beleid blijft zoals het nu is, gaat het wat minder snel met de verduurzaming en betalen huishoudens gemiddeld zeker 6 procent meer aan energiekosten in 2035 dan in ambitieuzere scenario's.

Een belangrijke aanname van de onderzoekers is dat mensen de kosten die ze eerst moeten maken om te verduurzamen over meerdere jaren uitsmeren. Ze moeten dan dus wel bijvoorbeeld een lening kunnen afsluiten.

Elektriciteit

Voor duurzame technologie is over het algemeen elektriciteit nodig. Het IEA spreekt zelfs van het Tijdperk van de Elektriciteit. Een groot knelpunt dat wereldwijd en dus ook in Nederland een steeds grotere rol speelt, is dat de uitbreiding van het elektriciteitssysteem te langzaam gaat. Daar is ook veel minder geld voor beschikbaar: "Investeringen in stroomopwekking zijn sinds 2015 met bijna 70 procent gestegen, maar de uitgaven aan netwerken zijn nog niet half zoveel toegenomen."

In elk scenario groeien hernieuwbare energiebronnen, zon voorop, de komende jaren het snelst. Ook ziet het IEA de interesse in kernenergie groeien. De organisatie verwacht tot 2035 een toename van minimaal een derde van de huidige capaciteit, na twee decennia van stagnatie.