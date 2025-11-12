Minder nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen

DEN HAAG (ANP) - Minder mensen zijn begonnen aan een studie op een universiteit of een hogeschool. De instroom van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten aan de universiteiten ligt dit collegejaar 3,5 procent lager dan vorig jaar. Het aantal nieuwkomers op de hbo's is met 1,8 procent gedaald.

Technische en ICT-opleidingen van hbo's zagen het aantal nieuwe studenten met 7,5 procent dalen. Volgens de Vereniging Hogescholen komt dat doordat er minder leerlingen van havo en vwo zijn gekomen. Zij kozen bovendien minder vaak een technisch profiel voor hun vakkenpakket.

De koepelorganisaties zijn verontrust over de cijfers. Zo maakt Universiteiten van Nederland zich zorgen over "het voortbestaan van kleine opleidingen en het wegblijven van talent". Ze vragen de overheid om stabiele financiering, na de bezuinigingen van het huidige kabinet.

Zorgopleidingen populair

De Vereniging Hogescholen noemt de dalende instroom bij technische opleidingen zorgelijk. "Nederland staat voor grote bouw-, energie-, defensie- en digitaliseringsopgaven", aldus voorzitter Maurice Limmen. Hij wil daarom dat hogescholen meer mogelijkheden krijgen om mensen bij te scholen en om te scholen.

Lerarenopleidingen van hbo's zijn wel in trek. Het aantal nieuwe studenten daar steeg met 1,9 procent. Een jaar eerder was het aantal nieuwe inschrijvingen daar met 7 procent toegenomen. Ook zorgopleidingen op hogescholen trekken veel nieuwe studenten.

Internationale instroom beperken

Het aantal Europese studenten dat zich heeft aangemeld aan een Nederlandse hogeschool is met 7,6 procent gedaald. Vorig jaar was dit 8 procent afgenomen. "De inzet van de hogescholen om de internationale instroom beperkt te houden, werkt", concludeert de hbo-koepel. Bij universiteiten kromp het aantal Europese bachelorinschrijvingen met bijna 5 procent. Universiteiten en hogescholen verzetten zich tegen overheidsplannen om de komst van buitenlandse studenten verder te beperken.

De universiteiten hebben nu in totaal ongeveer 332.000 studenten. Ze verwachten dat dit over tien jaar is gedaald naar ongeveer 304.000.