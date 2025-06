IEA: vraag naar olie daalt in 2030, eerste afname sinds pandemie

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De wereldwijde vraag naar olie zal in 2030 licht dalen, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het nieuwe olierapport. Dat is volgens de internationale adviseur voor energiezaken de eerste daling sinds de coronapandemie van 2020.

De wereldwijde vraag naar olie zal tot het einde van dit decennium wel blijven groeien, maar de vraag zal in 2029 een piek bereiken van 105,6 miljoen vaten per dag en vervolgens in 2030 licht afnemen tot 105,5 miljoen vaten per dag. De vertraging wordt veroorzaakt door een achterblijvende economische groei, wereldwijde handelsspanningen, de opkomst van elektrische auto's en de vervanging van olie in de energiesector, meldt het IEA.

De voorspelling van het IEA dat de vraag naar olie dit decennium een ​​piek zal bereiken staat in schril contrast met die van de OPEC-landen. Het oliekartel verwacht namelijk dat de olieconsumptie zal blijven groeien en voorziet geen piek in de komende jaren.