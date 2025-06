Daling dollar zit pensioenfondsen dwars

AMSTERDAM (ANP) - Beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen zijn in de eerste drie maanden van het jaar 54 miljard euro minder waard geworden, berekende De Nederlandsche Bank (DNB). Dat kwam voor een groot deel door de daling van de dollar, meldt de centrale bank.

Koersveranderingen zorgden ervoor dat Nederlandse pensioenfondsen hun beleggingen 3 procent minder waard zagen worden. Volgens DNB had dat bij buitenlandse beleggingen vooral te maken met ongunstige ontwikkelingen van de wisselkoersen. Van hun 1771 miljard euro aan totaal beheerd vermogen houden pensioenfondsen namelijk ongeveer 551 miljard euro aan in Amerikaanse dollars. Die munt daalde in waarde, wat pensioenfondsen 24 miljard euro kostte.

Daarnaast waren er verliezen door dalende beurskoersen. Het ging om een hap van 16 miljard euro uit beleggingen in euro's en van 11 miljard euro bij beleggingen in andere munteenheden.