IEA: wereldwijd verbruik aardgas naar record in 2024

PARIJS (ANP) - Het wereldwijde verbruik van aardgas is vorig jaar naar een nieuw recordniveau gestegen en voor dit jaar wordt verdere groei van de gasvraag verwacht. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Het bureau zegt ook dat het aanbod op de gasmarkt dit jaar opnieuw krap zal zijn door de grote vraag en tragere groei van de productie.

Volgens het IEA bedroeg de totale consumptie van gas vorig jaar 115 miljard kubieke meter. Dat is een stijging van 2,8 procent vergeleken met een jaar eerder, vooral als gevolg van een hogere vraag uit snelgroeiende markten in Azië. Daarmee lag de groei van de gasvraag hoger dan het jaarlijkse gemiddelde van 2 procent tussen 2010 en 2020. Het IEA zegt dat aardgas bijvoorbeeld wordt gebruikt in de industrie en energiesector als vervanging van meer vervuilende brandstoffen zoals steenkool en olie. Voor dit jaar voorziet de energiedenktank uit Parijs een groei van de vraag met 2 procent, wederom vooral gestuwd door landen in Azië.

Maar de aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verloopt wel minder snel, onder meer door vertragingen met lng-projecten. Dit jaar wordt wel weer een versnelling verwacht, doordat grote exportprojecten voor lng in met name de Verenigde Staten en Qatar operationeel worden. Maar het aanbod blijft fragiel en volgens het IEA is er meer internationale samenwerking nodig om de leveringen van aardgas veilig te stellen en te versterken.