Verbeek verrassend in halve finales dubbelspel Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Sem Verbeek is bezig aan zijn beste toernooi ooit. De 30-jarige Amsterdammer heeft samen met zijn Zweedse partner André Göransson de halve finales bereikt van het dubbelspel in de Australian Open. Verbeek en Göransson verrasten in de kwartfinales het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo uit El Salvador en Mate Pavic uit Kroatië. Ze wonnen de partij in drie sets: 6-4 4-6 6-3.

Verbeek is nog de enige Nederlander die actief is in het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. De dubbelspecialist neemt voor het eerst deel aan de Australian Open. Hij speelde vorig jaar al wel op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. In dat laatste grandslam strandde hij in de tweede ronde.

De tegenstanders van Verbeek en Göransson in de halve finales zijn nog niet bekend.