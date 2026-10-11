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IEA wil dat landen kijken naar vrijgeven extra diesel

Economie
door anp
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PARIJS (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol van het IEA heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Daarbij riep hij landen ook op te beslissen over hoeveel en wanneer die diesel dan wordt vrijgegeven.
Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïense aanvallen.
Het IEA heeft volgens de verklaring op zondag voorgesteld dat landen die de in maart toegezegde hoeveelheden nog niet volledig hebben vrijgegeven, nagaan of zij de resterende vrijgaven kunnen versnellen. Ook hierbij heeft diesel prioriteit. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
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