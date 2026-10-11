Demonstranten terug op de Dam, einde pro-Palestijnse demonstratie

AMSTERDAM (ANP) - Het nationaal pro-Palestijns protest in Amsterdam loopt ten einde. Op de Dam in Amsterdam arriveerden rond 17.15 uur ongeveer duizend demonstranten die meeliepen in een mars door de binnenstad.

De demonstranten riepen onderweg onder meer "Amsterdam is saying no to genocide" en "Free Palestine". Eerder op de middag was er een podiumprogramma op de Dam en kwamen tientallen motorrijders van de groep Bikers for Palestine met ronkende motoren langs om hun steun te betuigen.

Daarna vertrokken de demonstranten via het Rokin voor de mars, waarbij veel Palestijnse vlaggen waren te zien. De organisatie van de demonstratie en mars was in handen van Plant een Olijfboom. Het was de tweede pro-Palestijnse mars in Amsterdam zondag. Ongeveer 250 demonstranten liepen eerder in de middag in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam, waar ze zich aansloten bij het nationale protest.

De politie heeft een man aangehouden voor het dragen van een beledigend spandoek.