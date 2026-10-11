ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstranten terug op de Dam, einde pro-Palestijnse demonstratie

Samenleving
door anp
anp111026103 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Het nationaal pro-Palestijns protest in Amsterdam loopt ten einde. Op de Dam in Amsterdam arriveerden rond 17.15 uur ongeveer duizend demonstranten die meeliepen in een mars door de binnenstad.
De demonstranten riepen onderweg onder meer "Amsterdam is saying no to genocide" en "Free Palestine". Eerder op de middag was er een podiumprogramma op de Dam en kwamen tientallen motorrijders van de groep Bikers for Palestine met ronkende motoren langs om hun steun te betuigen.
Daarna vertrokken de demonstranten via het Rokin voor de mars, waarbij veel Palestijnse vlaggen waren te zien. De organisatie van de demonstratie en mars was in handen van Plant een Olijfboom. Het was de tweede pro-Palestijnse mars in Amsterdam zondag. Ongeveer 250 demonstranten liepen eerder in de middag in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam, waar ze zich aansloten bij het nationale protest.
De politie heeft een man aangehouden voor het dragen van een beledigend spandoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

ANP-567028866

In deze polder staan ineens ruim 200 ooievaars, en de reden zit onder het gras

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

cbs energieplafond drukt inflatie in januari1675927252

Ruim 300.000 adressen betalen te veel voor hun stroomaansluiting. Maar terug is soms geen optie

IMG_4979

Muizen in je huurhuis en niemand grijpt in? Deze stappen kun je zetten als het probleem bouwkundig is

anp101026133 1

Trump: tijd dat Oekraïne nieuwe president krijgt

Loading