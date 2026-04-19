IEA wil nieuwe oliepijpleiding van Irak naar Middellandse Zee

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - Een nieuwe oliepijpleiding die de Iraakse olievelden bij Basra verbindt met de Turkse Middellandse Zeekust zou kunnen helpen om de wereld minder afhankelijk te maken van olieleveringen via de Straat van Hormuz. Dat heeft topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA) gezegd in de Turkse krant Hürriyet.

"Ik geloof dat een Basra-Ceyhan-pijpleiding uiterst aantrekkelijk zou zijn en een zeer belangrijk project voor zowel Irak als Turkije," zei Birol in een interview met Hürriyet dat zondag werd gepubliceerd. "Ik geloof ook dat het financieringsprobleem overwonnen kan worden. Nu is precies het juiste moment." Turkije heeft onlangs zelf al voorgesteld om een andere Turks-Iraakse pijpleiding te gaan uitbreiden. Daar is ook veel geld mee gemoeid.

Door de Iranoorlog is er al weken amper scheepvaartverkeer mogelijk door de Straat van Hormuz, terwijl normaal ruim een vijfde van de ruwe olie in de wereld door de zeestraat gaat. Birol omschreef de nieuwe oliepijpleiding ook als "een grote kans voor Europa wat betreft leveringszekerheid".