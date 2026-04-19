6 tips om een betere flirt te zijn

Tijdens het flirten
moet je de volgende tips in je achterhoofd houden: Zelfvertrouwen is heel belangrijk tijdens het flirten. Overdrijf het echter niet want anders kom je snel arrogant over. Dus: schouders naar achteren, kin omhoog en vergeet vooral niet te ademen. Door oogcontact te maken laat je zien dat je interesse hebt in het gesprek. Zorg voor een open houding. Ook dit zorgt voor een geïnteresseerde indruk. Gebruik je handen om beter te verwoorden wat je wilt zeggen. Daarnaast kun je de ander af en toe aanraken om te laten zien dat je op je gemak bent. Stel vragen die je oprecht interesseren. Een beetje zelfspot kan geen kwaad. Dit stelt je open voor de ander en laat zien dat je niet altijd serieus hoeft te zijn.