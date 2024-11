Bloomberg: Trump wil regels voor zelfrijdende auto's versoepelen

WASHINGTON (ANP) - Zelfrijdende auto's kunnen in de Verenigde Staten binnenkort mogelijk makkelijker de weg op. Volgens persbureau Bloomberg heeft Donald Trumps team voor de machtsoverdracht bij adviseurs aangegeven nieuwe regels voor zelfstandig sturende voertuigen tot een van de prioriteiten van het ministerie van Transport te maken. Daarmee lijkt de nieuwe Amerikaanse regering tegemoet te komen aan wensen van Tesla-topman Elon Musk.

Musk heeft bij de fabrikant van elektrische auto's juist sterk ingezet op zelfrijdende technologie en kunstmatige intelligentie. Hij kondigde in oktober plannen aan om vanaf 2026 grote aantallen zelfrijdende Tesla-robotaxi's te produceren. Maar de huidige Amerikaanse regelgeving bevat aanzienlijke obstakels voor dergelijke plannen. Zo is er nu nog een plafond voor de inzet van deze voertuigen. Ingewijden hebben Bloomberg laten weten dat Trumps regering de regels opnieuw wil bekijken.

Beleggers lijken erg enthousiast. In de zogeheten voorbeurshandel op Wall Street won het aandeel Tesla maandag meer dan 8 procent. Op de financiële markten werd al verwacht dat Tesla zou profiteren van een nieuwe termijn voor Trump. Musk is een fervent Trump-aanhanger en lijkt door de verkiezing van Trump tot president meer invloed te krijgen in Washington. Trump wil ook dat Musk de bezuinigingen bij de overheid mede gaat leiden.