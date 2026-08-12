Ierse investeringsmaatschappij heeft interesse in Accell

DUBLIN (ANP) - De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van de Accell Group, moederbedrijf van onder andere fietsmerken Sparta, Batavus en Babboe. Dat zei topman Mel Sutcliffe tegen Ierse en Britse media.

Accell werd dinsdag failliet verklaard, nadat het bedrijf vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. De curatoren konden de interesse van het bedrijf nog niet bevestigen. Het bedrijf, dat ook bekend is van de merken Lapierre en Raleigh, kwam na de coronaperiode in financiële problemen doordat het opgescheept zat met onverkochte voorraden. Het fietsconcern kampte ook met andere moeilijkheden, zoals een massale terugroepactie van Babboe-bakfietsen.

Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrek Raleigh Ireland tien jaar geleden aan Accell. In een verklaring aan Ierse media zegt Sutcliffe dat Accell "een spectaculaire verzameling van bekende fietsmerken wereldwijd heeft".