Ook rechtbank en OM-kantoor Utrecht beklad, verdachte opgepakt

ROTTERDAM (ANP) - Een man van 32 uit Rotterdam is woensdag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op de gevels stonden teksten als "pedofielen", "pedo's" en "282SR".

De teksten waren in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt op de rechtbank aan het Wilhelminaplein in Rotterdam en op een gebouw van het UWV aan de nabijgelegen Laan op Zuid. Ook een gebouw van de reclassering aan de Westerstraat, aan de overkant van de Nieuwe Maas, was beklad.

In de vroege ochtend bleken er ook teksten te staan op het gerechtsgebouw en het pand van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Beide gebouwen zijn in de buurt van station Utrecht Centraal.

Volgens de politie was de verdachte eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. De tekst '282SR' zou kunnen verwijzen naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving, dus iemand gevangen houden zonder wettelijke basis.