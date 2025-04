Ierse toezichthouder opent onderzoek naar datagebruik X voor AI

DUBLIN (ANP) - De Ierse privacytoezichthouder heeft een onderzoek geopend naar socialemediaplatform X, dat in handen is van miljardair Elon Musk. Mogelijk heeft de berichtendienst Europese regels overtreden bij het verzamelen van grote hoeveelheden data voor het trainen van zijn modellen voor kunstmatige intelligentie (AI).

De Ierse Data Protection Commission (DPC), die optreedt namens de Europese Unie, maakt zich zorgen over het gebruik van persoonlijke gegevens die X uit openbare berichten van Europese gebruikers haalde. Dit was mogelijk in strijd met Europese privacywetgeving.

Vorig jaar augustus schortte X het verzamelen van de gegevens van Europese gebruikers voor zijn AI-chatbot Grok al op. Volgens EU-regels moeten bedrijven eerst toestemming vragen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Volgens klachten van privacy-activisten had X dat een tijdlang niet gedaan.