Ierse waakhond onderzoekt Meta om feeds Instagram en Facebook

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - De toezichthouder op de media in Ierland onderzoekt Meta Platforms, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De waakhond start twee onderzoeken vanwege zorgen dat het socialemediabedrijf gebruikers ervan weerhoudt zelf te kiezen wat er in hun feed op Instagram en Facebook verschijnt.

De onderzoeken volgen op beoordelingen van klachten. De toezichthouder kijkt of Meta de Europese wet voor digitale diensten (DSA) heeft overtreden. De autoriteit erkent de zorgen over de inhoud van de platforms en de mogelijke schade die algoritmes kunnen veroorzaken door schadelijke content in de feeds van gebruikers te plaatsen.

Bij de onderzoeken wordt gekeken of gebruikers zelf kunnen bepalen wat ze wel en niet willen zien, wat volgens de DSA moet. Sommige aspecten van de wet vallen onder de Ierse toezichthouder, omdat de Europese tak van Meta gevestigd is in Ierland.