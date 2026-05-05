Russische aanvallen maken dodelijke slachtoffers in Oekraïne

KYIV (ANP/RTR/AFP) - In Oekraïne zijn op verschillende plaatsen doden gevallen door Russische aanvallen. In de stad Zaporizja zijn zeker twaalf doden gevallen, meldde de gouverneur van de regio. In Kramatorsk gaat het om zeker vijf doden, schreef president Zelensky op X. In Dnipro vielen vier doden.

Zelensky spreekt op sociale media over een "cynische terreuraanval". Afgelopen nacht vielen er ook al meerdere doden door een Russische aanval op energiefaciliteiten in de regio Poltava.

In Rusland vielen dinsdag twee doden door een Oekraïense droneaanval op de regio Tsjoevasjië, berichtte staatspersbureau TASS.

De aanvallen komen enkele uren voordat een door Oekraïne aangekondigde wapenstilstand moet ingaan. Rusland kondigde maandag aan op 8 en 9 mei de wapens neer te leggen ter ere van de Dag van de Overwinning, een belangrijke Russische feestdag. Zelensky reageerde daarop door een wapenstilstand vanaf 6 mei aan te kondigen. De landen zeiden daarbij wel te reageren als de ander aanvalt.