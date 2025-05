Iets minder winkels accepteren contant geld, meldt DNB

AMSTERDAM (ANP) - Mensen konden vorig jaar in iets minder Nederlandse winkels met contant geld betalen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn jaarlijkse onderzoek. Vooral in de grote steden en in apotheken en bioscopen komt dit steeds vaker voor.

Onderzoeksbureau Locatus bezocht voor de studie 5000 winkels en negenhonderd marktkramen. Daaruit komt naar voren dat klanten in 2024 bij 4,8 procent van de winkels alleen konden pinnen, tegen 4,5 procent in 2023. DNB ziet nu voor het eerst marktkramen waar mensen niet met contant geld kunnen betalen, namelijk dertien.

Vorig jaar accepteerde 38 procent van de bioscopen volgens DNB geen contant geld. Twee jaar geleden lag dit nog op 27 procent. Bij apotheken was dit 21 procent in 2024, tegen 16 procent in 2023.