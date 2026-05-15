IJsfabrikant Magnum flink hoger op Damrak door overnamegeruchten

AMSTERDAM (ANP/RTR) - The Magnum Ice Cream Company is vrijdag flink in waarde gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het bedrijf achter ijsmerken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het aandeel noteerde rond 12.35 uur ruim 14 procent hoger.

Persbureau Reuters meldde op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Volgens de bronnen houden de firma's de aandelenkoers van Magnum scherp in de gaten en wachten ze op de cijfers over de zomerverkopen van Magnum voordat ze een definitief besluit nemen.

Magnum werd in december vorig jaar afgesplitst van levensmiddelenconcern Unilever en kreeg een eigen notering aan de Amsterdamse beurs. Magnum, Unilever, Blackstone en CD&R weigerden commentaar te geven aan Reuters.