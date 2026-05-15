ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IJsfabrikant Magnum flink hoger op Damrak door overnamegeruchten

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 13:04
anp150526077 1
AMSTERDAM (ANP/RTR) - The Magnum Ice Cream Company is vrijdag flink in waarde gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het bedrijf achter ijsmerken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het aandeel noteerde rond 12.35 uur ruim 14 procent hoger.
Persbureau Reuters meldde op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Volgens de bronnen houden de firma's de aandelenkoers van Magnum scherp in de gaten en wachten ze op de cijfers over de zomerverkopen van Magnum voordat ze een definitief besluit nemen.
Magnum werd in december vorig jaar afgesplitst van levensmiddelenconcern Unilever en kreeg een eigen notering aan de Amsterdamse beurs. Magnum, Unilever, Blackstone en CD&R weigerden commentaar te geven aan Reuters.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Gronings meisje (6) gemarteld: hoe kan dit zó lang doorgaan?

generated-image (2)

New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

119080699_m

Hormoontherapie: effectieve behandeling van prostaatkanker komt neer op chemische castratie

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Loading