Half miljoen minder reizigers via Frankfurt Airport door acties

FRANKFURT (ANP/DPA) - Een zesdaagse staking in april heeft voor minder reizigers via Frankfurt Airport gezorgd. Piloten en cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa legden het werk neer en als gevolg daarvan werden vele vluchten geschrapt. De grootste luchthaven van Duitsland ontving ongeveer een half miljoen minder passagiers ten opzichte van een jaar eerder.

In de maand april vlogen zo'n 4,8 miljoen passagiers van of naar Frankfurt, 11 procent minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vliegtuigbewegingen nam af met bijna 12 procent. De daling kan ook deels worden verklaard doordat de paasvakantie in Duitsland dit jaar niet helemaal in april viel. Daarnaast maakte Lufthansa medio april bekend tot oktober 20.000 korteafstandsvluchten te schrappen om brandstof te besparen. De prijs van kerosine is door de oorlog in het Midden-Oosten fors gestegen.

Personeel van Lufthansa staakte uit onvrede over de arbeidsvoorwaarden. Meerdere dagen op rij werden honderden vluchten geschrapt.