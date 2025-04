IJsmerk Ben & Jerry's is niet te koop, zegt topman Unilever

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Ben & Jerry's is "niet te koop" en blijft een belangrijke merknaam in de binnenkort af te splitsen ijsdivisie van Unilever, meldt het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern. "De afsplitsing en beursnotering van de ijsdivisie is nog steeds de optie die volgens ons de meeste waarde voor aandeelhouders oplevert", zei Unilever-topman Fernando Fernandez tijdens een persconferentie.

Eerder ontstond speculatie over de toekomst van Ben & Jerry's, nadat de oprichters interesse hadden getoond in het terugkopen van het ijsmerk. Ben Cohen en Jerry Greenfield, naar wie het merk is vernoemd, zouden daarover verkennende gesprekken hebben gevoerd. Tussen het ijsmerk en Unilever is al jarenlang spanning.

Vanaf 1 juli gaat de ijstak, waar naast Ben & Jerry's ook Magnum en Cornetto onder vallen, verder als zelfstandig bedrijf. Het hoofdkantoor van het concern dat de Magnum Ice Cream Company gaat heten komt in Amsterdam.