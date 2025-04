Wall Street neemt gas terug na korte aandelenrally

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden donderdag een stap terug na de korte beursrally een dag eerder en verzilverden een deel van hun winsten. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door het grillige handelsbeleid van de regering van president Donald Trump. Ook een reeks tegenvallende kwartaalresultaten zorgde voor koersdalingen.

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, uitte zijn twijfels over een tijdige oplossing voor de handelsoorlog met China, terwijl Beijing verklaarde dat er nog helemaal geen gesprekken zijn tussen de twee partijen. "Je ziet tegenstrijdige uitspraken en ruis uit de VS komen, de verhalen lopen volledig door elkaar heen. Het is onmogelijk om te handelen", zo vatte een beurshandelaar in Londen de chaotische situatie samen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,4 procent lager op 39.448 punten. De breder samengestelde S&P 500 stond een fractie in de plus op 5381 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 16.762 punten.

Pepsi-maker PepsiCo verloor 1,9 procent na een winstwaarschuwing. Het concern verwacht dat de Amerikaanse importheffingen de kosten in de toelevering gaan opdrijven. De frisdrank- en snackproducent denkt ook last te blijven hebben van voorzichtige consumentenbestedingen.

Technologieconcern IBM verloor 7,4 procent na de bekendmaking van een tegenvallend kwartaalrapport. Volgens het bedrijf zullen de economische onzekerheid en bezuinigingen van de Amerikaanse overheid de activiteiten van het bedrijf negatief beïnvloeden.

Chipotle Mexican Grill temperde zijn omzetverwachting voor dit jaar bij de publicatie van zijn eerstekwartaalcijfers. Toch won het aandeel van de fastfoodketen 1,6 procent.

Uitzender Robert Half stelde beleggers zwaar teleur met zijn kwartaalrapportage. Ook deze onderneming waarschuwde dat het handelsbeleid van Trump schadelijk is voor het ondernemersvertrouwen. Het aandeel kelderde 11 procent.

Luchtvaartmaatschappij Alaska Air (min 12,4 procent) zat eveneens in de hoek waar de rake klappen vielen. Het concern heeft zijn winstverwachting voor dit jaar losgelaten.

Texas Instruments maakte juist een koerssprong van bijna 6 procent. Beleggers beloonden de chipfabrikant voor sterke kwartaalresultaten en goede vooruitzichten.