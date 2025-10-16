ECONOMIE
Zweden onderzoekt Israëlische behandeling opvarenden Gazavloot

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 20:19
STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse autoriteiten onderzoeken hoe Greta Thunberg en andere Zweedse opvarenden van de Global Sumud Flotilla zijn behandeld in Israëlische detentie. Dat schrijft de Zweedse nieuwszender SVT Nyheter op basis van uitspraken van het hoofd consulaire zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De actievloot was met noodhulp op weg naar Gaza, toen deze begin oktober werd tegengehouden door Israël. De meer dan vierhonderd opvarenden, onder wie de bekende klimaatactivist, werden gearresteerd. Volgens Thunberg werden ze in detentie bruusk behandeld. Zo zegt Thunberg tegen de Zweedse krant Aftonbladet onder meer dat zeker 60 van hen in kooien werden opgesloten in de buitenlucht. Ook zouden ze zijn bedreigd toen werd gevraagd om medische assistentie en werden ze wakker gehouden. Thunberg zegt verder te zijn mishandeld en geen schoon water te hebben gekregen.
Het ministerie zegt op de hoogte te zijn van de ervaringen en deze niet licht op te vatten.
