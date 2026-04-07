IKEA in Duiven ook dinsdag hele dag gesloten

DUIVEN (ANP) - Het IKEA-filiaal in Duiven blijft ook dinsdag de hele dag dicht, omdat een internetkabel in de buurt is beschadigd. Dat bevestigde een woordvoerder van de woonwinkel. IKEA had goede hoop dat de winkel weer open zou zijn. Dat moet nu op woensdag gebeuren.

Een woordvoerder zei dat veel systemen in de Gelderse IKEA-vestiging zijn uitgevallen omdat het internet niet werkt. Het filiaal in het Gelderse Duiven was maandag, op tweede paasdag, ook al de hele dag gesloten. Dat geldt voor de woonwinkel als een van de drukste dagen van het jaar.