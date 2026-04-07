Opnieuw heel het weekend te druk in aanmeldcentrum Ter Apel

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 10:32
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel sliepen in de nacht van maandag op dinsdag 2211 asielzoekers. Dat is ruim meer dan het maximumaantal van 2000.
Vrijdag zat Ter Apel voor het laatst onder het maximumaantal. Dit gebeurde na een oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan gemeenten om snel bij te springen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei toen al te verwachten dat het aantal in Ter Apel gauw weer zou oplopen. Tot 1 september sluiten 47 opvanglocaties.
Zaterdag was het aantal alweer opgelopen tot 2015 asielzoekers. Zondag ging het om 2023, maandag om 2074 en dinsdagochtend dus om 2211. De nacht verliep volgens een woordvoerder ondanks de drukte goed en het COA is nu bezig met het zoeken naar andere plekken voor de asielzoekers.
Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

Word je nu wel of niet gelukkig van kinderen? Dat ligt eraan

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

