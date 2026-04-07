Opnieuw heel het weekend te druk in aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel sliepen in de nacht van maandag op dinsdag 2211 asielzoekers. Dat is ruim meer dan het maximumaantal van 2000.

Vrijdag zat Ter Apel voor het laatst onder het maximumaantal. Dit gebeurde na een oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan gemeenten om snel bij te springen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei toen al te verwachten dat het aantal in Ter Apel gauw weer zou oplopen. Tot 1 september sluiten 47 opvanglocaties.

Zaterdag was het aantal alweer opgelopen tot 2015 asielzoekers. Zondag ging het om 2023, maandag om 2074 en dinsdagochtend dus om 2211. De nacht verliep volgens een woordvoerder ondanks de drukte goed en het COA is nu bezig met het zoeken naar andere plekken voor de asielzoekers.