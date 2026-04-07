Dode bij crash met sportvliegtuigje in Zeeland

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:58
anp070426073 1
RITTHEM (ANP) - Bij de crash van een sportvliegtuig in Zeeland is één persoon om het leven gekomen. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vliegtuig stortte neer tussen het dorp Ritthem en Middelburg.
Hulpdiensten ontvingen rond 8.40 uur de eerste meldingen over een neergestort vliegtuig bij de snelweg A58. De veiligheidsregio meldt dat de politie het overlijden van ten minste één persoon bevestigt. Of de persoon alleen in het vliegtuig zat is nog niet bekend.
Vliegveld Midden Zeeland, dat iets meer dan 10 kilometer verderop ligt, bevestigt dat het vliegtuigje daar is opgestegen.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

Word je nu wel of niet gelukkig van kinderen? Dat ligt eraan

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

