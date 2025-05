ILT: beperken geluidshinder vraagt om meer dan stille vliegtuigen

DEN HAAG (ANP) - De geluidshinder voor omwonenden van luchthavens groeit. Het verminderen van de hinder vraagt om meer dan stille vliegtuigen. Ook is in de luchtvaart meer cyberweerbaarheid nodig door geopolitieke ontwikkelingen. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een nieuw rapport.

Volgens de inspectie vernieuwen luchtvaartmaatschappijen hun vloot met stillere toestellen. Tegelijkertijd stijgt het aantal vliegbewegingen. Hierdoor wordt het effect van een stillere vloot grotendeels tenietgedaan, stelt de ILT.

Onderzoek wijst uit dat niet alleen het aantal decibellen, maar ook de frequentie en het tijdstip van de vluchten oorzaken van geluidshinder voor omwonenden. Daarom pleit de ILT ook voor andere maatregelen. Zo kan de hinderbeleving afnemen door aanpassingen in de manier van landen.

In het rapport wordt ook gepleit voor verdere investeringen in beveiliging tegen mogelijke cyberaanvallen.