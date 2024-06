IMF: aanvallen Rusland op energienetwerk Oekraïne raken groei

WASHINGTON (ANP/AFP) - De aanvallen van Rusland op de energie-infrastructuur van Oekraïne ondermijnen de economie van het land. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF zegt nu dat de groei van de economie van Oekraïne de rest van dit jaar zwakker kan uitvallen dan eerder gedacht, na een verrassend sterk eerste kwartaal.

Het fonds denkt nu dat de groei in 2024 kan uitkomen tussen een bandbreedte van 2,5 tot 3,5 procent. Daarmee ligt de onderkant van die voorspelling lager dan de groei van 3,2 procent die in april werd verwacht voor het gehele jaar. Voor 2025 wordt nu een plus van 5,5 procent voorspeld. Dit was eerder 6,5 procent.

Het IMF erkent wel dat er grote onzekerheid is rond die prognoses. Het instituut in Washington maakte ook bekend een nieuw steunpakket van 2,2 miljard dollar aan Oekraïne te hebben goedgekeurd.