Biden strijdvaardig, maar 'het gaat niet zo soepel als vroeger'

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden wil nog niet van wijken weten na het volgens sommige media rampzalig verlopen debat met Donald Trump. Biden zei tijdens een campagnebijeenkomst in North Carolina dat hij misschien niet meer zo goed debatteert als vroeger, maar nog altijd weet waar hij mee bezig is.

"Ik loop niet meer zo gemakkelijk als vroeger, ik spreek niet meer zo soepel als vroeger, ik debatteer niet meer zo goed als vroeger, maar ik weet wat ik wel weet. Ik weet hoe je de waarheid vertelt", zei de 81-jarige Biden. Hij maakte donderdag tijdens het debat met Trump een verwarde indruk.

"Ik weet wat goed en kwaad is. Ik weet hoe ik dit werk moet doen. Ik weet hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ik weet, net als miljoenen Amerikanen, dat als je neergaat, je weer opstaat", zei de president, die zelf nog gelooft in een overwinning in november. "Ik zou niet meedoen als ik niet met heel mijn hart en ziel geloofde dat ik deze klus kan klaren. Er staat te veel op het spel."

Obama

Binnen de Democratische Partij wordt door het optreden van Biden getwijfeld of hij wel de beste kandidaat is om het op te nemen tegen Trump. Meerdere partijprominenten hebben hun steun aan Biden opnieuw uitgesproken, onder wie oud-president Barack Obama, de voormalige Huis-voorzitter Nancy Pelosi en gouverneur Gavin Newsom van Californië.

"Slechte debatavonden komen voor. Vertrouw mij, ik weet het", verklaart Obama op X over zijn voormalige vicepresident. Volgens Obama verandert het debat van donderdag niet dat er een keuze moet worden gemaakt tussen "iemand die zijn hele leven heeft gevochten voor gewone mensen en iemand die alleen om zichzelf geeft".

Het tv-debat tussen Biden en Trump werd volgens voorlopige data gezien door zo'n 48 miljoen kijkers. De politici gaan op 10 september een tweede en laatste keer met elkaar in debat. De presidentsverkiezing wordt op 5 november gehouden.