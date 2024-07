IMF-bestuurder waarschuwt voor toenemende verdeeldheid in wereld

WASHINGTON (ANP) - De wereld dreigt meer economisch gefragmenteerd te raken. Daarvoor waarschuwt bestuurslid Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens hem was er de laatste decennia vaker sprake van conflicten en spanningen. Maar daarbij was er altijd een tendens van verdere globalisering en samenwerking. Nu dreigt "de slinger de andere kant op te slaan", zegt de Nederlander precies tachtig jaar na de 'geboorte' van het IMF.

De toenemende verdeeldheid is onder meer te zien in de oplopende handelsspanningen tussen bijvoorbeeld de VS en China. Dit jaar zijn er in veel landen ook verkiezingen. Daarbij lijkt sprake van een opmars van radicaal-rechts en nationalisme, is al door tal van kenners benoemd. Zo lijkt de partij van Marine Le Pen dit weekend de grote winnaar te worden in de Franse parlementsverkiezingen.

Hilbers wil zich niet uitlaten over specifieke politieke ontwikkelingen. "We moeten oppassen de tegenstelling tussen links en rechts in de politiek niet te vereenzelvigen met al dan niet pro of contra internationale samenwerking", geeft hij aan. Hij erkent wel dat het in sommige gevallen "niet helemaal de goede kant op gaat".

Welvaart

"Dan is er dus nog meer te doen voor ons", voegt hij toe. Hilbers herinnert eraan dat de globalisering "enorme welvaart" heeft gebracht. "Wij zullen daarom ons best doen om de handel en ook het financiële systeem open te houden, om landen bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Dat is een taak van het IMF."

Het IMF werd tachtig jaar geleden uitgedacht tijdens de beroemde Bretton Woods-conferentie van juli 1944. Aan de basis van die conferentie stond een bereidheid tot internationale samenwerking. Terwijl de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was, kwamen veel landen samen om te praten over de situatie na de oorlog. Ze besloten dat het IMF moest gaan zorgen voor de financiële stabiliteit. De Wereldbank werd verantwoordelijk voor de strijd tegen armoede.

Volgens Hilbers zijn de doelstellingen van de twee organisaties nog altijd hetzelfde. En nog steeds relevant, voegt hij toe. "Zeker nu er met de klimaatverandering en de opmars van AI ook weer nieuwe uitdagingen spelen."