Faith is Miss Universe Netherlands, voor het eerst vrouw met kind

De 27-jarige Faith Landman uit Zandvoort is vrijdagavond gekozen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens Miss Universe 2024 in Mexico. Het is de eerste keer dat vrouwen met kinderen mee mochten doen aan de Nederlandse verkiezing.

Tot vorig jaar mochten vrouwen boven de 28 en vrouwen met kinderen niet meedoen. Dit jaar kwam daar verandering in. Dit jaar deden vier moeders mee, onder wie Faith, die een zoontje heeft. De Nederlandse organisatie spreekt van "een unicum".

Even leek het erop dat Nederland dit jaar niet mee zou doen aan Miss Universe. De organisatie trok zich in februari terug omdat de Thaise hoofdorganisatie een samenwerking was aangegaan met een Mexicaans bedrijf. Enkele dagen later werd bekend dat Nederland toch meedoet, omdat de organisatie Miss Beauty of the Netherlands de licentie van Miss Nederland had overgenomen.

